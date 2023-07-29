Число постраждалих через агресію РФ об’єктів культурної інфраструктури перевищило 1,6 тисячі

Через російську агресію в Україні станом на 25 липня постраждали вже 1605 об’єктів культурної інфраструктури (без урахування пам’яток культурної спадщин). З цієї кількості 589 об’єктів є зруйнованими.

Як ідеться в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 23 одиниці, з яких 9 припадає на Херсонську область.

Так, серед постраждах об'єктів наразі 760 клубних закладів, 607 бібліотек, 90 музеїв та галерей, 28 театрів та філармоній, а також 120 закладів мистецької освіти.

Пошкоджень і руйнувань зазнали заклади на території 225 (15,3%) громад в Україні, зокрема у 87% громад Донецької області, 49% - Сумської, 42% - Луганської та Миколаївської, 37% - Херсонської, 36% - Харківської, 29% - Київської.

"Варто зазначити, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - нагадують в Мінкульті.

Нагадаємо, що за останні три місяці число зруйнованих та пошкоджених об’єктів культурної інфраструктури зросло на 141. Найбільший місячний приріст цього року фіксувався в квітні, коли активізувалися обстріли деокупованої правобережної частини Херсонщини з боку російських військ, що знаходяться з іншої сторони Дніпра.