Число загиблих через обстріл аеродрому та залізниці біля Кропивницького збільшилася до трьох, 19 поранені

Внаслідок ракетних обстрілів інфраструктурних об’єктів біля Кропивницького загинули принаймні три людини та ще 19 дістали поранень. Про це повідомив у соцмережах начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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За словами чиновника, їхньому життю нічого не загрожує, всім було надано кваліфіковану медичну допомогу. Раніше ж Райкович повідомляв про трьох загиблих і 16 поранених.

"Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Медики одразу почали надавати все необхідну допомогу. Життю поранених нічого не загрожує", - сказав він.

За словами Райковича, рятувальні та піротехнічні служби оперативно розпочали роботу, аварійні бригади обленерго доволі швидко відновили електропостачання, і в Кропивницькому світло і вода вже є скрізь.

"Ми бачимо, наскільки ворог підступний, тому знову й знову закликаю всіх жителів області не ігнорувати сирени і негайно спускатися в разі небезпеки в об'єкти укриття", - закликав він.

Нагадаємо, що рано вранці 23 липня російські війська завдали масованого удару по околицях Кропивницького вісьмома ракетами "Калібр" морського базування та п'ятьма ракетами Х-22, випущеними з літака Ту-22М3. Зокрема, є влучення у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".

Райкович спочатку заявляв про одного загиблого та дев'ятьох поранених внаслідок обстрілу, а також про те, що без електрики опинилася "частина одного з мікрорайонів".

Нагадаємо, що російська армія вже обстрілювала аеродром "Канатове" 12 березня. Як повідомляв тоді Райкович, внаслідок цього загинуло семеро людей та було зруйновано інфраструктуру об'єкту.