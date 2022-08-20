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Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24

Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Загальна кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по двох гуртожитках у Салтівському та Слобідському районах Харкова ввечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася до 24.

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Як повідомляється у Telegram Харківської міської ради, на місці обстрілу гуртожитку на розі вулиці Ахієзерів та Салтівського шосе рятівники 20 серпня знайшли ще три тіла загиблих.

"Один - чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії. Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за даними обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 19:00 19 серпня з-під завалів було вилучено 15 загиблих осіб. Однак спікер обласної прокуратури повідомляв ввечері того ж дня про 16.

В свою чергу, на місці обстрілу гуртожитку та трамвайного депо на вулиці Плеханівській розбір завалів вже тоді було завершено: у прокуратурі повідомляли про п'ятьох загиблих та 22 постраждалих, натомість у ДСНС, навпаки, давали більшу цифру - шість загиблих.

Фото 2 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 3 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 4 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 5 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 6 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 7 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 8 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 9 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 10 — Число загиблих через удари по двох гуртожитках у Харкові зросло до 24
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Нагадаємо також, вже 19 серпня російська армія завдала нового ракетного удару - по закладу вищої освіти у Київському районі міста, що призвело до його часткового руйнування. Там загинула 52-річна жінка, яка працювала охоронцем.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов