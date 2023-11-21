Число загиблих через війну цивільних в Україні перевищило 10 тисяч - ООН

За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з моменту повномасштабного збройного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року верифіковано вже 10 017 випадків загибелі цивільних осіб, 568 з яких становили діти, а також 18 522 випадків поранення цивільних.

Зокрема, встановлено загибель 4702 чоловіків, 2839 жінок та 1908 дорослих невстановленої статі, а також 300 хлопчиків, 240 дівчат та 28 дітей невстановленої статі. В свою чергу, поранення отримали 5786 чоловіків, 3972 жінки, 7547 дорослих невстановленої статі, 542 хлопчика, 390 дівчат та 285 дітей невстановленої статі.

7817 загинули на підконтрольній Україні території, а 2190 - на окупованій Росією. Серед поранених частка окупованих територій менша - 3205 проти 15 317 випадків.

8416 людей вважаються загиблими, а 17 524 пораненими внаслідок застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження. Від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни загинуло принаймні 335 людей, поранено - 746.

Ще 1256 осіб загинуло та 252 було поранено внаслідок застосування стрілецької зброї та легкого озброєння, в тому числі снайперського вогню, інцидентів із надмірним застосуванням військовими сили (коли вони сприймають цивільних як загрозу) та умисних вбивств чи поранень. В цю ж статистику включено випадки ДТП за участю військових автомобілів або цивільних автомобілів під керуванням військових у зоні бойових дій.

Судячи з повідовлення, позначка в 10 тисяч зафіксованих загиблих було перейдено після потрапляння ракети в чотириповерховий житловий будинок у Селидовому Донецької області, коли загинули четверо цивільних. Ними виявилася сім'я, яка була вимушена переселитися ще на початку війни, а також 85-річна жінка.

У місії ООН традиційно наголошують, що йдеться лише про верифікованих шляхом застосування її власної методології випадки, при цьому справжня статистика щодо жертв війни може бути значно вищою, оскільки перевірка таких даних є складною та займає певний час.

"Моніторинг ММПЛУ показує, що значна кількість випадків загибелі та поранення цивільних осіб трапляється далеко від лінії фронту, головним чином через застосування збройними силами РФ далекобійних ракет і баражуючих боєприпасів, які вражають цілі у населених пунктах по всій країні", - зазначають у місії.

Як зазначила її керівниця Даніель Белль, за останні три місяці - з серпня по жовтень - далеко від лінії фронту сталася майже половина випадків загибелі та поранення цивільних.

Зазначимо, що раніше моніторингова місія ООН з прав людини в Україні публікувала звіти про кількість зафіксованих випадків загибелі та поранень людей щотижня, з липня 2023 року перейшла на публікації раз у два тижні, а в жовтні та листопаді робила публікації вже лиш по одному разу. Зокрема, позначку в 9500 загиблих внаслідок війни Україна, за її даними, перетнула наприкінці серпня.