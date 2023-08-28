Число загиблих через вторгнення РФ мирних громадян в Україні перевищило 9,5 тисячі - ООН

Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2023 року 9511 загиблих та 17 206 поранених внаслідок війни в Україні.

Як ідеться в останньому звіті організації, 7396 загиблих та 14 207 поранених зафіксовано на території, яка контролювалася українською владою на момент, коли випадки загибелі чи поранення мали місце (зокрема 4220 загиблих та 6183 поранених у Донецькій та Луганській областях).

Крім того, щонайменше 2115 випадків загибелі та 2999 випадків поранення мирних жителів сталися на території, окупованій Росією на момент відповідної події (у тому числі у Донецькій та Луганській областях – 780 загиблих та 2714 поранених).

При цьому статистика не враховує, очевидно, значно масовішу загибель мирного населення в таких містах як Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область).

Серед усіх підрахованих загиблих 4405 – чоловіки, 2638 – жінки, 1919 – дорослі невстановленої статі, 287 – хлопчики, 233 – дівчатка, 29 – діти невстановленої статі. У свою чергу, серед поранених чоловіків – 5089, жінок – 3508, дорослих, чия стать не встановлена – 7443, хлопчиків – 509, дівчаток – 371, а дітей невідомої статі – 286.

У той же час за неповний серпень загинуло 108 цивільних осіб, що значно менше, ніж за будь-який із попередніх повних місяців війни. Серед них 65 чоловіків, 34 жінки, 3 дівчинки, 2 хлопчики, а також 4 дорослих, стать яких поки не встановлено. Серед 477 поранених - 196 чоловіків, 148 жінок, 9 хлопчиків, 7 дівчаток, а також 3 дитини та 114 дорослих, стать яких поки не встановлено.

Зокрема, у 109 населених пунктах на підконтрольній Україні території загинуло 87 мирних громадян, а 416 було поранено, а у 9 населених пунктах на окупованій РФ території - загинула 21 особа, а 61 була поранена.

Майже всі загиблі (86 та 18 відповідно) та поранені (408 та 57 відповідно) стали жертвами зброї вибухової дії з великою зоною поразки. Інші 4 людини загинули, а 12 були поранені внаслідок підриву на мінах та інших вибухонебезпечних пристроях.

Нагадаємо, що кількість загиблих дітей згідно з даними української влади є традиційно дещо меншою. Так, станом на 27 серпня було зафіксовано загибель внаслідок збройної агресії РФ лише 503 дітей та поранення 1116. Найбільша кількість загиблих та поранених дітей відзначена у Донецькій області – 485, у Харківській – 299, у Київській – 129, у Херсонській – 122, у Запорізькій – 99, у Миколаївській – 97, у Дніпропетровській – 95, у Чернігівській – 71, у Луганській – 67.