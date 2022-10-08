Число загиблих від ракетних ударів РФ по житлових будинках в Запоріжжі 6 жовтня виросло до 18

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів російської армії по житлових будинках в Запоріжжі у ніч проти 6 жовтня збільшилася до 18. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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"Розбір завалів на центральному проспекті міста майже завершено. Кількість загиблих збільшилась до 18 осіб. Завдяки тому, що наші люди об’єдналися та оперативно розбирали завали вдалося врятувати 21 людину", - написав він.

При цьому в ефірі національного телемарафону, розповідаючи про наслідки російських обстрілів в останні дні, Старух додав, що окрім 18 загиблих, "ще трошки не знайшли ми людей", але кількість таких зниклих не назвав. За словами начальника ОВА, на ранок суботи було розібрано вже більше 90% завалів.

Держслужба з надзвичайних ситуацій вранці повідомляла, що за однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового було знайдено 13 загиблих осіб (з них одна дитина), врятовано 6 осіб, з яких 4 госпіталізовано.

За другою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблі особи, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано. Таким чином, загальна кількість загиблих становила 17 осіб, врятованих - 21.

Старух також додав, що ввечері 7 жовтня був обстріляний касетними боєприпасами один з населених пунктів Комишуваської громади Запорізької області.

"Попри те, що наша ППО збило більшість з ракет, одна з них розкидала вибухонебезпечні предмети по всьому селу. Проводиться розмінування, але постраждало п'ять осіб, серед яких дитина, якій трохи більше року. Одна людина загинула. Не додавайте роботи лікарям, не перевіряйте наслідки ударів, не намагайтеся самостійно розмінувати території, дотримуйтесь правил повітряної тривоги та протимінної безпеки", - підкреслив він.

За словами голови області, останні обстріли велися ракетами С-300, а загалом з 1 серпня по регіону було випущено 138 ракет. Головним чином від ударів страждают Гуляйпільска, Степногірська, Оріхівська та Комишуваська громади, а останніми днями й обласний центр. Старух також допустив, що активізація його обстрілів може бути пов'язана з тим, що президент Росії Володимир Путін 7 жовтня відзначав 70-річчя.