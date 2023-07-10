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Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)

оріхів авіаудар школа 9 липня
Фото: Telegram/mvs_ukraine

Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові Запорізької області виросло до семи. Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, рятувальники деблокували з-під завалів будівлі тіла ще трьох людей без ознак життя.

Нагадаємо, що удар відбувся напередодні коли громадяни отримували гуманітарну допомогу. Початково було відомо про чотирьох загиблих - жінок 1976, 1978 та 1980 років народження, а також чоловіка 1976 року народження. Повідомлялося про ще 13 поранених.

Загалом під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.

Фото 2 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 3 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 4 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 5 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 6 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 7 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 8 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 9 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 10 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 11 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 12 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 13 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 14 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine
Фото 15 — Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Telegram/mvs_ukraine

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури було розпочато розслідування провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, обстріл стався 9 липня близько 13:20. Втім, підкреслимо, що офіційно про подію було вперше повідомлено, і без зазначення дати та часу, лише 19 годин потому, що є вкрай нетиповим для подібних випадків.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов