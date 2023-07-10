Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові виросло до семи (ФОТО, ВІДЕО)

Число загиблих внаслідок авіаудару по школі в Оріхові Запорізької області виросло до семи. Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, рятувальники деблокували з-під завалів будівлі тіла ще трьох людей без ознак життя.

Нагадаємо, що удар відбувся напередодні коли громадяни отримували гуманітарну допомогу. Початково було відомо про чотирьох загиблих - жінок 1976, 1978 та 1980 років народження, а також чоловіка 1976 року народження. Повідомлялося про ще 13 поранених.

Загалом під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури було розпочато розслідування провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, обстріл стався 9 липня близько 13:20. Втім, підкреслимо, що офіційно про подію було вперше повідомлено, і без зазначення дати та часу, лише 19 годин потому, що є вкрай нетиповим для подібних випадків.