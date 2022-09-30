Число загиблих від обстрілу колони цивільних у Запорізькій області зросло до 30, поранених - до 88

Внаслідок обстрілу цивільної гуманітарної колони на виїзді з Запоріжжя загинули 30 осіб та ще 88 були поранені. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає пресслужба відомства.

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Зазначено, що серед загиблих є двоє дітей (11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик), а також 36-річний працівник місцевого управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка.

"Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них - у тяжкому стані. Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок", - повідомив Клименко.

Він разом з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським відвідав поранених працівників поліції в лікарні та подякували їм за службу.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

"На місці трагедії продовжують працювати близько 80 фахівців. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази. Очолює поліцейське документування начальник управління по організації розслідування злочинів, скоєних під час військових конфліктів Головного слідчого управління Нацполіції", - зазначив керівник відомства.

За словами Клименка, обстріл російські війська здійснили модернізованими ракетами С-300, і це було цілеспрямованою атакою проти мирних громадян.

"Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, більша зона та сила ураження людей... Російські армійці знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно поцілили саме сюди. Це цілеспрямоване масове вбивство", - прокоментував він.

Нагадаємо також, що 24 вересня російська армія обстріляла Запоріжжя, випустивши по місту п'ять ракет та вразивши об’єкти інфраструктури. Одна з ракет поцілила у житловий будинок: повідомлялося про одного загиблого та сімох поранених.