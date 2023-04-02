Число загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки збільшилося вдвічі (ФОТО)

Внаслідок обстрілів Костянтинівки 2 квітня окупаційними російськими військами загинуло шість людей. Як повідомляють в прокуратурі Донецької області, це троє жінок та троє чоловіків віком від 47 до 65 років.

"Ще восьмеро громадян зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Зруйновані багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарські споруди і автомобілі", - зазначено в повідомленні.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю.

Окрім цього, в неділю вночі війська РФ обстріляли Торецьк: снаряди окупантів влучили у багатоповерховий будинок та пошкодили комунікації, внаслідок чого одна людина отримала поранення і ще троє отруїлися чадним газом.

За попередніми даними, обстріли Костянтинівки й Торецька велися з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град", а також зенітно-ракетних комплексів С-300 та артилерії.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ведуться розслідування у провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частини 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

На місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені до лікарень. Нагадаємо, що раніше Донецька ОВА повідомила про трьох загиблих та шістьох поранених у Костянтинівці.