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Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14

Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/starukhofficial

До 14 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів російської армії по житлових будинках в Запоріжжі 6 жовтня. Про це повідомив у Telegram-каналі секретар міської ради Анатолій Куртєв.

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"Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до 14. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких", - написав він.

Фото 2 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/starukhofficial
Фото 3 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/starukhofficial
Фото 4 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 5 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 6 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 7 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 8 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 9 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 10 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 11 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 12 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 13 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 14 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 15 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial
Фото 16 — Число загиблих внаслідок ударів РФ по житлових будинках Запоріжжя 6 жовтня виросло до 14
Фото: Telegram/kurtievofficial

Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 6 жовтня завдали сім ракетних ударів, зокрема по п'ятиповерховому будинку на центральному проспекті міста Соборному в районі площі Маяковського, де було зруйновано цілий під'їзд.

Крім цього, цілий під'їзд було зруйновано в іншому, триповерховому будинку. Відомо, що з-під завалів вдалося врятувати 21 особу. Вранці 6 жовтня місто було повторно обстріляне. За даними влади, обидва обстріли було проведено модифікованими ракетами С-300.

7 жовтня армія РФ знову завдала нового ракетного удару по Запоріжжю: одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, були пошкоджені комунальні мережі. 

Автор:
Тимофій Бесп'ятов