Число загиблих внаслідок війни дітей в Україні перевищило 500 - ОГП

Станом на ранок 13 серпня, за офіційною інформацією українських ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загилуло 500 дітей і щонайменше 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як зазначають у Офісі генерального прокурора, ці цифри за зазначений період не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше випадків загибелі та поранення дітей зафіксовано у Донецькій області - 485. В Харківській їх наразі 298, в Київській - 129, в Херсонській - 118, в Запорізькій - 99, в Миколаївській - 97, в Дніпропетровській - 94, в Чернігівській - 71, в Луганській - 67.

Нагадаємо при цьому, що вже 13 серпня внаслідок обстрілу села Широка Балка Станіславської громади Херсонської області загинуло двоє дітей, а також їхні батьки та ще один чоловік.

Зазначимо також, що Управління верховного комісара ООН з прав людини веде власний підрахунок цивільних жертв війни в Україні, і згідно останніх даних, опублікованих, однак, ще станом на 30 липня, було встановлено загибель 7283 мирних осіб і поранення 13725.

Серед них була 541 дитина, зокрема 284 хлопчиків, 228 дівчат та 29 дітей невстановленої статі. Ще 1139 дітей були поранені (498 хлопчиків, 360 дівчат та 281 дитина невідомої статі). Однак ці цифри враховують випадки, які вдалося верифікувати й на окупованій території.

Зокрема, з 1 до 30 липня було верифіковано загибель 143 людей (з яких два хлопчики та дві дівчинки) та поранення 605 (з яких 20 хлопчиків, 15 дівчат та 8 дітей, стать яких ще не встановлено).