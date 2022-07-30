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Число жертв обстрілу автобусної зупинки у Миколаєві становить уже 7 людей, - мер
У лікарні загинули ще двоє людей, які постраждали в результаті обстрілів російськими військовими автобусною зупинкою в Миколаєві. Таким чином, загальна кількість загиблих склала 7 осіб. Про це на своєму телеграм-каналі написав мер міста Олександр Сенкевич.
"На жаль, збільшилася кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що в лікарні померло двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н. Всього за медичною допомогою за вчора звернулося 19 людей", - написав він.
Інших подробиць мер не повідомив.
Нагадаємо, вранці 29 липня російські окупаційні війська запустили касетні снаряди по Миколаєву. Ворожі снаряди потрапили до зупинки громадського транспорту. Внаслідок чого п'ятеро людей загинули, поранення отримали 14 людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
А вже в ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти обстріляли спальний район Миколаєва. Попередньо відомо, що одна людина загинула.