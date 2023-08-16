CNN опублікувало відео липневої атаки морського дрона на Кримський міст

Українські спецслужби передали американському телеканалу CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримьский міст. Подія відбулася у липні.

Про це повідомляє CNN.

З посиланням на очільника СБУ Василя Малюка журналісти розповіли, що для атаки використали дрон Sea Baby, обладнаний бойовою частиною 850 кг. Його розробляли багато місяців, роботу розпочали одразу після повномасштабного вторгнення.

На відео, яке СБУ надала CNN, видно екран пілота за кілька хвилин до того, як Sea Baby врізався в опору. Також зафіксували момент зіткнення одного дрона з дорожньою частиною мосту, після чого пролунав ще один вибух — дрон влучив у залізничну секцію приблизно через п'ять хвилин із протилежного напрямку.

Атаки на Кримський міст — СБУ вперше офіційно підтвердила, що організувала операцію

"Надводні безпілотники — це унікальний винахід СБУ. Жодна приватна компанія не задіяна. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленгорський Горняк" і танкера SIG", — розповів Малюк.

Він підтвердив, що саме СБУ була автором оперативних задумів та подальшої їхньої успішної реалізації разом із Військово-морськими силами ЗСУ.

Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права.

Операцію, яку провели в липні, також готувати декілька місяців. Перед самою реалізацією її учасники "забули про сон та їжу", адже приділяли весь час плануванню задля стовідсоткового успіху.

Вибухи на Кримському мосту

Міст через Керченську протоку, який росіяни незаконно побудували після окупації Криму, першого разу був атакований 8 жовтня 2022 року. Українська сторона спочатку офіційно не визнавала причетність до цього, але пізніше натякала, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.

Повторно вибухи на Кримському мосту пролунали кілька днів тому – 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупинили. З того часу на незаконній переправі, а також в Криму почастішали вибухи. В Повітряних силах України обіцяють, що їхня кількість та частотність зростатиме.