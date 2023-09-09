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Чоловік підірвався на міні, окупанти обстріляли прикордонні села: яка ситуація на Харківщині
Протягом минулої доби російські загарбники завдали ударів по населеним пунктам Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Вільхуватка Куп'янського району обстрілом пошкоджено будинок, сталася пожежа.
Внаслідок обстрілів Ківшарівки та Курилівки сталися лісові пожежі.
Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.
За його словами, вчора в області сталися два підриви цивільних людей на залишених окупантами мінах. Близько 11:30 в селі Рубіжне Чугуївського району на власному подвір'ї 44-річний чоловік підірвався на міні "Пелюстка". Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Інший випадок трапився у селі Андріївка Ізюмського району. У полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн, але водій не постраждав.
Синєгубов додав, що в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,4 га території та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 7 вересня одна людина загинула і ще дві постраждали внаслідок підривів транспортних засобів на вибухових пристроях у Чугуївському та Ізюмському районах Харківській області.