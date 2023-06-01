Чоловік загиблої під час ракетної атаки на Київ, розповів, що укриття, куди вони бігли, було зачинене

У Деснянському районі Києва жінка загинула, тому що не змогла вчасно потрапити в укриття.

Про це розповів "Суспільному" чоловік загиблої.

Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною йшла до укриття. Як розповіли місцеві, уламки впали через10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", – розповів Ярослав.

За словами чоловіка, дитина жива, а от уламки ракети вбили жінку.

Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, серед яких — дитина. Усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.

На інцидент вже відреагувала киівська влада.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати", - зазначив мер Києва.

Він додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно.

Нагадаємо, що нещодавно Київська міська військова адміністрація заявила, що після чергової ракетної атаки до неї надійшли численні скарги щодо того, що укриття були зачинені і до них неможливо було потрапити.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 30 травня заявив, що місцева влада має відповідально ставитися до забезпечення доступності укриттів для місцевих мешканців.

"Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність", - сказав глава держави.