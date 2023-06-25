Чоловік загинув під завалами в Херсоні внаслідок російського обстрілу

Вночі 25 червня російські військові завдали ударів по житлових будинках в Херсоні. Внаслідок одного влучання сталося руйнування будівлі.

Про це повідомили пресслужба Херсонської ОВА та прокуратура.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Окупанти здійснили обстріл житлових кварталів міста близько 03:20. Внаслідок влучення снаряду в пʼятиповерховий житловий будинок під завалами загинув чоловік. Під завалами також перебуває жінка.

За попередніми даними, російські війська атакували обласний центр артилерією. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше, 23 червня, окупанти завдали прицільного удару по комунальному транспортному підприємсту в Херсоні. Тоді внаслідок атаки 55-річний працівник загинув на місці. Згодом стало відомо про смерть 43-річного та 53-річного працівників.