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Чорне море перетворилося на токсичний смітник з мінами
Знищення росіяними Каховської ГЕС має страшні наслідки для Херсонщини та всього півдня України. В результаті катастрофи, до берегів Одещини нині припливають різні предмети побуту, загиблі тварини. Потоки води також можуть переносити отруйні речовини і небезпечні інфекційні хвороби, які загрожують безпеці людей і тварин.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
До моря потрапляють різні типи мін та вибухонебезпечні предмети, які можуть в будь-який момент вибухнути.
У поліції закликають громадян дотримуватись обмежень і заборон, не відвідувати пляжі і не купатися в Чорному морі, а також в річках, що пов'язані з Дніпром, Південним Бугом, Інгулом, Інгульцем та Бузьким лиманом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Місцевим жителям рекомендують уникати стихійних ринків і не купувати морепродукти невідомого походження, оскільки вони можуть бути небезпечними для споживання.
Нагадуємо, що згідно з наказом Одеської обласної військової адміністрації від 16 липня 2022 року № 16, без спеціального дозволу заборонено перебування в пляжних зонах на прибережній смузі Чорного моря в Одеській області.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.