Чорне море перетворилося на токсичний смітник з мінами

Знищення росіяними Каховської ГЕС має страшні наслідки для Херсонщини та всього півдня України. В результаті катастрофи, до берегів Одещини нині припливають різні предмети побуту, загиблі тварини. Потоки води також можуть переносити отруйні речовини і небезпечні інфекційні хвороби, які загрожують безпеці людей і тварин.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

До моря потрапляють різні типи мін та вибухонебезпечні предмети, які можуть в будь-який момент вибухнути.

У поліції закликають громадян дотримуватись обмежень і заборон, не відвідувати пляжі і не купатися в Чорному морі, а також в річках, що пов'язані з Дніпром, Південним Бугом, Інгулом, Інгульцем та Бузьким лиманом.

Місцевим жителям рекомендують уникати стихійних ринків і не купувати морепродукти невідомого походження, оскільки вони можуть бути небезпечними для споживання.

Нагадуємо, що згідно з наказом Одеської обласної військової адміністрації від 16 липня 2022 року № 16, без спеціального дозволу заборонено перебування в пляжних зонах на прибережній смузі Чорного моря в Одеській області.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.