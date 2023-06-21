Чотири людини поранені внаслідок обстрілів Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 20 червня 87 ударів ворог завдав по 18 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"За останню добу ворог здійснив 87 обстрілів 18 населених пунктів області: ракетний удар по Комишувасі, тричі атакував Левадне з БПЛА, здійснив 6 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Лобковому, Степовому та 77 артилерійських обстрілів по Преображенці, Гуляйполю, Оріхову, Темирівці, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Залізничному, П'ятихатках та інших прифронтових селах", - зазначив він.

За словами очільника області, під час вечірньої атаки у Преображенці мінно-вибухові травми отримали чотири місцеві жителі - жінки 38, 43, 47 років та 54-річний чоловік. Їх оперативно доставили до медичної установи.

Крім того, за добу надійшло 66 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автотранспорту, складських приміщень, комунікацій.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації в ніч на 20 червня вдарили по Запоріжжю та передмістю. Мішенню росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

Напередодні російська окупаційна армія завдала 105 ударів по 22 містах і селах Запорізької області.