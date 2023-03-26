На Херсонщині ще двоє людей підірвалися на мінах: за день уже четверо поранених

На Херсонщині протягом 26 березня зафіксували вже чотири випадки підриву цивільних на мінах. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, один чоловік натрапив на російську міну, коли оглядав поле поблизу села Костирка Високопільського району.

Годинами раніше в Бериславському районі на полях підірвалися ще троє людей.

Таким чином, уже четверо людей із тяжкими травмами перебувають у лікарнях.

Прокудін закликав жителів області утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, які ще не оглянули сапери, адже всі ці території є потенційно замінованими та небезпечними.

Нагадаємо, Херсонська ОВА 26 березня повідомила, що на російській вибухівці підірвалися двоє людей поблизу села Іванівка Бериславського району. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми.