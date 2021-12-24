ЧП на "АрселорМиттал Кривой Рог": ГЭИ показала последствия прорыва дамбы с утечкой 80 тысяч тонн воды (ФОТО)

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) произошла чрезвычайная ситуация — утечка технической воды в объеме около 80 тысяч кубометров в результате разрушения дамбы.

Как сообщает Государственная экологическая инспекция, вода попала в регулирующие емкости №1 и №2, а также в трубопровод. При осмотре места аварии специалисты ГЭИ обнаружили, что значительное количество загрязненной технической воды попало на близлежащий земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Инспекторы провели отбор проб грунтов для лабораторного исследования. В случае подтверждения факта загрязнения земель Госэкоинспекция произведет расчет ущерба.

Обстоятельства и причины аварийной ситуации сейчас устанавливаются комиссией Госслужбы труда. Госэкоинспекция также сообщает, что уже привлекла ответственных лиц к административной ответственности.

Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция Фото: Госэкоинспекция

В свою очередь, как сообщило ранее со ссылкой на сам меткомбинат агентство "Интерфакс-Украина", ЧП на хвостохранилище "Центральное" произошло 20 декабря в 3:20: со стороны восточного его борта произошла утечка около 4% от общего объема чаши объекта (около 2 млн кубометров).

При этом на предприятии отмечали, что чаша хвостохранилища не была переполнена, а аккумулирующая емкость у подножья объекта воспрепятствовала дальнейшему вытоку воды.

Также на АМКР сообщили, что в момент инцидента в расположенном поблизости помещении охранной службы "АльфаПремиумГрупп" находился охранник, которого эвакуировали в безопасное место и жизни которого ничего не угрожает. Предприятие уверяло, что опасности для людей, окружающей среды и прилегающих территорий в результате происшествия нет.

В Кривой Рог в связи с этим вызвали представителей двух генеральных проектировщиков строительства хвостохранилища – институтов "УкрНИИВодоканалпроект" (Киев) и "Южгипроруда" (Харьков).

АМКР сейчас эксплуатирует хвостохранилища "Миролюбовка", "Объединенное. Четвертая карта" и новое и наименьшее по площади "Центральное", строительство которого было начато в 2017 году. К настоящему времени дамба последнего была наращена до отметки 105 метров. Комбинат собирался в ближайшие семь лет поднять ее до 115 метров, на что потратить 15 млн долларов.

Хвостохранилище расположено в балке между отвалом сталеплавильных шлаков и хвостохранилищем "Миролюбовское", на расстоянии 3-5 км до ближайшей жилой зоны. По данным предприятия, по всей чаше "Центрального" уложен противофильтрационный экран из нетоксичного материала – бентонита, который полностью исключает проникновение технической воды в подземные водоносные горизонты.