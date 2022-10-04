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Данія заявила про підозрілу активність безпілотників біля газових родовищ в Північному морі
Національна поліція Данії помітила підозрілу активність безпілотників біля газових родовищ в Північному морі. Про це повідомляє данський телеканал TV2.
Видання зазначає, що вперше активність літальних пристроїв була помічена біля газового родовища Halfdan B в північному морі 29 вересня. Також про підозрілі безпілотники поліції заявили на минулих вихідних(1-2 жовтня).
Через підозрілу активність дронів біля Данії, кілька сусідніх країн повідомили, що значно підвищили заходи безпеки своєї енергетичної інфраструктури. Це відбулося після виявлення пробоїн на газопроводах "Північний потік" 1 та 2.
Підозрілу активність дронів помітили і біля газових родовищ Норвегії. Наразі норвежська поліція встановила систему датчиків безпілотників для виявлення дронів. Крім цього Норвегія буде слідкувати за своїми нафтогазовими родовищами та береговою лінією за допомогою літаків F-35.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що ввечері 26 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про "падіння тиску на обох нитках газопроводу", причини чого з'ясовуються. За даними влади Данії, це сталося у її виключній економічній зоні на північний схід від острову Борнхольм.
Перед цим стало відомо про аналогічну подію на трубопроводі "Північний потік-2", також у данській ВЕЗ, але на південний схід від Борнхольму. В обох випадках встановлено охоронну зону радіусом 5 морських миль, в яку радять не заходити суднам.
Примітно, що до цього спочатку "Газпром" повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку-1" через нібито "планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті". Однак згодом Росія продовжила зупинку газопроводу через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.