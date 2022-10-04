Данія заявила про підозрілу активність безпілотників біля газових родовищ в Північному морі

Національна поліція Данії помітила підозрілу активність безпілотників біля газових родовищ в Північному морі. Про це повідомляє данський телеканал TV2.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Видання зазначає, що вперше активність літальних пристроїв була помічена біля газового родовища Halfdan B в північному морі 29 вересня. Також про підозрілі безпілотники поліції заявили на минулих вихідних(1-2 жовтня).

Через підозрілу активність дронів біля Данії, кілька сусідніх країн повідомили, що значно підвищили заходи безпеки своєї енергетичної інфраструктури. Це відбулося після виявлення пробоїн на газопроводах "Північний потік" 1 та 2.

Підозрілу активність дронів помітили і біля газових родовищ Норвегії. Наразі норвежська поліція встановила систему датчиків безпілотників для виявлення дронів. Крім цього Норвегія буде слідкувати за своїми нафтогазовими родовищами та береговою лінією за допомогою літаків F-35.

Нагадаємо, що ввечері 26 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про "падіння тиску на обох нитках газопроводу", причини чого з'ясовуються. За даними влади Данії, це сталося у її виключній економічній зоні на північний схід від острову Борнхольм.

Перед цим стало відомо про аналогічну подію на трубопроводі "Північний потік-2", також у данській ВЕЗ, але на південний схід від Борнхольму. В обох випадках встановлено охоронну зону радіусом 5 морських миль, в яку радять не заходити суднам.

Примітно, що до цього спочатку "Газпром" повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку-1" через нібито "планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті". Однак згодом Росія продовжила зупинку газопроводу через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.