"Давай я тихонько в лес уйду" — СМИ расследовали ДТП с нардепом Трухиным (ВИДЕО)

Опубликовано видео с места ДТП, в котором участвовал народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Трухин. Расследование провела "Украинская правда".

На видео Трухин на месте аварии обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", после чего обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Он также заявляет, что не был за рулем машины, которая попала в ДТП, и обещает "отблагодарить" правоохранителя.

Видео УП

Полицейский пытается объяснить парламентарию уголовную ответственность за такие договоренности, на что нардеп советует ему "не исполнять".

В результате тройного ДТП с участием Трухина 23 августа 2021 года пострадали сразу шесть человек, в том числе двое детей. Одним из потерпевших стал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. 72-летний футбольный судья и его помощник потеряли сознание и были госпитализированы.

Тогда автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот, в свою очередь, протаранил Daewoo. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

ГБР сообщило о том, что расследует этот инцидент, только 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп. Публично же Трухин прокомментировал скандальное ДТП, а также факт удаления новости о нем из многих интернет-СМИ лишь 7 сентября.