ДБР прийшло з обшуками до будівлі Київради: у чому причина

Детективи Державного бюро розслідувань 11 травня проводять обшук у будівлі Київської міської ради.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

"Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів тільки Київської міської військової адміністрації, а саме провадження - відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київради", - зазначив він.

Бондаренко повідомив, що раніше усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже слідчим надавалися добровільно.

"Разом із цим, у разі намагання отримати і доступ до кабінетів безпосередньо у Київраді, відеозаписів камер спостереження Київради чи іншого - будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте, у рамках процесуальних норм", - додав він.

Нагадаємо, Київрада 20 квітня проголосувала за розірвання договору оренди землі з посольством Росії, а також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна дипустанови у власність держави.