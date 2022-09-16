ДБР розслідує ДТП на Львівщині, де БТР розтрощив легковик із 8 людьми: половина загинули на місці

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування обставин дорожньої аварії у місті Броди Львівської області, через яку ввечері 15 вересня загинуло четверо людей, у тому числі семирічний хлопчик.

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Як ідеться у повідомленні бюро, воно зареєструвало провадження за фактом порушення правил водіння (частина 2 статті 415 Кримінального кодексу). Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Зазначається, що близько 20:00 четверга на регульованому перехресті у Бродах легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки.

Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих та дитина, ще четверо осіб потрапили до лікарні. Серед них - двоє хлопчиків віком 4 та 8 років.

Слідство триває. Призначено низку експертиз, встановлюються усі обставини аварії. Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

В свою чергу, як повідомляли напередодні ввечері в обласній поліції, ДТП сталася на автодорозі Київ – Чоп. Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події.

Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню. Натомість єдиною згадкою про військовий характер іншого транспортного засобу в повідомленні була у фразі "водій військового автомобіля не постраждав".

Нагадаємо також, що напередодні ДБР взялося розслідувати обставини ДТП, у яке потрапила автівка з Володимиром Зеленським на площі Перемоги в Києві, коли президент повертався з поїздки до Харківської області.