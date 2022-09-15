ДБР розслідує ДТП за участі автівки Зеленського

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у центрі Києва ввечері 14 вересня, коли легковик зіткнувся з автівкою президента Володимира Зеленського та машинами супроводу.

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Як коротко повідомило бюро, проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій, за результатами яких воно проінформує громадськість.

У Головному управлінні поліції в ніч на 15 вересня повідомили, що зіткнення сталося що на проспекті Перемоги. На місце негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та лікарі.

На місці події лікарі, які перебували у супроводі кортежу, надали невідкладну допомогу водію легковика та передали його кареті швидкої, яка прибула на виклик. Поліція провела першочергові слідчі дії та збір необхідної інформації для надання правової оцінки події.

Зазначимо при цьому, що офіційні структури фото та відео з місця інциденту не публікують.

Нагадаємо, що за словами прессекретаря президента Сергія Нікіфорова, Зеленського на місці події також оглянув лікар, "не виявивши серйозних ушкоджень".

Перед цим президент відвідував Харківську область, зокрема звільнене від російської окупації місто Ізюм і сам обласний центр. Після повернення Зеленський записав традиційне вечірнє відеозвернення, яке, втім, вимушено вийшло значно пізніше звичайного часу. Іншої інформації, зокрема про ДТП, окрім попередньо підготовленої, президент у ньому, як і завжди, не озвучував. Після цього він також подію не коментував.