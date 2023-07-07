ДБР шукає можливих пособників загиблого Гуменюка у влаштуванні вибуху в київському суді

Державне бюро розслідувань повідомляє, що розслідує провадження щодо обставин вибухів у Шевченківському районному суді Києва 5 липня та причин, які призвели до цієї трагедії. Як підкреслюють у відомстві, підключені кращі слідчі для швидкого і неупередженого з’ясування всіх обставин події.

"Зокрема, розслідуватиметься, яким чином до суду потрапила вибухівка, хто сприяв замаху на правоохоронців, а також якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків", - йдеться в повідомленні.

Справа розслідується за частиною 3 статті 15 (незакінчений замах), частиною 5 статті 27 (пособництво), статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу), частиною 4 статті 426 (умисне неприпинення чи замовчування злочину підлеглого військовою службовою особою, якщо це заподіяло істотну шкоду, в умовах воєнного стану) та частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, що в середу в Шевченківському райсуді Києва стався вибух після засідання у справі проти колишнього бійця батальйону "Січ" Ігоря Гуменюка. Він обвинувачувався у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року, внаслідок чого загинули четверо нацгвардійців та біля 140 людей були поранені.

Гуменюк майже вісім років перебував у слідчому ізоляторі, так і не отримавши вирок. За попередніми даними, озвученими Міністерством внутрішніх справ, після засідання він закрився в туалеті, звідки викинув вибуховий пристрій, після чого спробував втікти, але не зміг і знову забарикадувався в одному з приміщень суду.

Коли ж на місце прибув спецназ поліції КОРД для деблокування зловмисника, що не йшов на контакт, і відчинив двері, в правоохоронців був кинутий ще один вибуховий предмет, внаслідок чого двої з них були поранені, а сам Гуменюк загинув.

Міністр Ігор Клименко, який на місці події розповів про її перебіг, при цьому зазначав, що правоохоронці поки не знають, яким чином обвинувачений зміг пронести вибухівку в будівлю суду.