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ДБР взялося за Кривоноса. Розпочато перевірку даних про накази військовим щодо майна Жулян

ДБР взялося за Кривоноса. Розпочато перевірку даних про накази військовим щодо майна Жулян
Фото: Радіо Свобода

Українські правоохоронці розпочали перевірку інформації про обґрунтованість наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту "Київ" (Жуляни) у межах розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання майна летовища у перші дні війни. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

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Йдеться, зокрема, і про інформацію в ЗМІ, що ДБР розпочало кримінальне провадження щодо генерал-майора в запасі Сергія Кривоноса про можливі протиправні дії, скоєні щодо майна летовища. Також повідомлялося, що телеграму з повідомленням про початок розслідування та запит на надання даних про діяльність Кривоноса в період оборони аеропорту було розіслано до військових штабів ЗСУ.

Сам Сергій Кривонос заявив, що в період оборони аеропорту головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав наказ про прийняття його на військову службу, проте пізніше наказ було скасовано – за словами Кривоноса, за вказівкою президента Володимира Зеленського. У ДБР же вважають інакше.

"ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни. В умовах військової агресії РФ проти України дуже важливо перевіряти факти перед тим, як розповсюджувати "зраду" на кшталт "проти генерала порушили справу за захист аеропорту", – йдеться у повідомленні.

У ДБР наголосили, що не займаються і не займатимуться переслідуванням військових, які захищають Батьківщину, але рішуче припинятимуть спроби деяких осіб нажитися на війні.

"Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища. У межах розслідування провадження, порушеного за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів", – інформують у ДБР.

Правоохоронці також вивчають правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту, що не було зумовлено військовою необхідністю. Сергій Кривонос у свою чергу пояснював, що це було необхідно, аби перешкодити висадці російських десантників, позаяк "аеропорт було просто кинуто напризволяще".

На скандал стрімко відреагували і в самому Генштабі. Щодо участі в обороні аеропорту "Київ" Кривоноса там наголошують, що його було залучено до оборони виключно як добровольця і з урахуванням його бойового досвіду в обороні краматорського аеродрому у 2014 році.

"Таким чином, публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану", – вважають у Генштабі.

Сергій Кривонос пояснював тодішні події наступним чином.

"25 лютого, одразу після нападу, я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, у аеропорт Жуляни, і виїхав туди ознайомитись з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні", – казав Кривонос.

Генерал-майор запасу відразу зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному, повідомив про обстановку і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.

За наказом Залужного, генералу направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм. Кривонос об'єднав усі наявні підрозділи та розпочав підготовку до оборони аеропорту.

Згодом Кривонос навіть надав Цензор.Нет наявні у нього документи, що підтверджують законність його повноважень щодо оборони аеропорту та його зарахування на військову службу. Наказу про визнання цих документів не чинними у нього нема, але йому про відміну повідомлено усно керівництвом ЗСУ.

Кривонос збирається продовжувати спроби повернутись на військову службу згідно з наказом від 13 березня, розповідав журналіст Юрій Бутусов.

Автор:
Максим Беркаль