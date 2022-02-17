Дело об обстреле экс-нардепом Пашинским человека будет рассмотрено заново — Верховный суд

Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда решила направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело по обвинению бывшего депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Сергея Пашинского в умышленном обстреле гражданина Вячеслава Химикуса.

Как говорится в сообщении суда, решением от 17 февраля он частично удовлетворил соответствующую кассационную жалобу прокурора.

Напомним, в новогоднюю ночь-2017 на дороге в лесу у одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между ехавшим на автомобиле Пашинским и шедшим по дороге местным жителем Химикусом. По словам последнего, он остановился помочь водителю заглохшего микроавтобуса, но вскоре на дороге остановилось авто с Пашинским: тот возмутился тем, что едва не врезался в стоявшее транспортное средство из-за отсутствия освещения.

В ходе возникшего конфликта нетрезвый Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове. При этом он утверждал, что Пашинский целился ему в грудь и именно потому выстрел в итоге пришелся в ногу. Сторона Пашинского же утверждала, что конфликт спровоцировал Химикус, обматерив жену экс-нардепа, ехавшую с ним.

Лишь 4 октября 2019 года Государственное бюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. В тот же день Печерский районный суд Киева арестовал его, однако в декабре апелляционный суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.

В начале июля 2020 года ГБР завершило расследование дела, вручив Пашинскому обвинительный акт о нападении на Химикуса с применением оружия.

В начале марта 2021 года адвокат Химикуса сообщила, что тот получил компенсацию и решил отозвать свой гражданский иск против экс-нардепа.

Спустя чуть более недели, 18 марта, Васильковский горрайонный суд Киевской области признал Пашинского невиновным, оправдав за недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения.

Прокуратура обжаловала приговор, однако это решение все равно было подтверждено Киевским апелляционным судом 16 июня 2021 года.