День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині

Війська РФ протягом дня 19 листопада обстріляли низку областей України, вбивши одну людину та поранивши ще кількох.

Ситуація на Херсонщині: росіяни вдарили з артилерії

Близько 11:15 окупанти обстріляли Херсон із реактивної артилерії, повідомили в обласній прокуратурі.

Внаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Атакою загарбники поранили 66-річну жінку та трирічну дитину. Постраждалим надано медичну допомогу.

Крім того, через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові поранення отримав 59-річний чоловік. Йому медики також надали допомогу.

Пошкоджена будівля в Херсоні, 19 листопада 2023. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Своєю чергою очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував про пʼятьох постраждалих в обласному центрі.

Дитину, яка отримала поранення, доставили до реанімації. Лікарі виявили у дівчинки мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини.

Можливо, дитину необхідно буде перевести до київського медзакладу, додав чиновник.

У прокуратурі зазначили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти вбили чоловіка на Сумщині

Також війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в м. Середина-Буда на Сумщині. За попередніми даними, окупанти відкривали вогонь із міномета, вказали в прокуратурі області.

Обстріл із застосуванням заборонених міжнародним правом методів ведення війни стався близько 18:30.

Унаслідок атаки на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.

Наслідки російських обстрілів Сумщини, 19 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Сумщини, 19 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Дніпропетровщини: загарбники пошкодили будинки

У Дніпропетровській області протягом дня під вогнем декілька разів був Нікопольський район, зазначив голова ОВА Сергій Лисак.

Росіяни з важкої артилерії били по Марганецькій і Червоногригорівській громадах, а також по Нікополю.

Ворог пошкодив три приватні будинки та господарську споруду. Обійшлося без постраждалих.