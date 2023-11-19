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День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині
Війська РФ протягом дня 19 листопада обстріляли низку областей України, вбивши одну людину та поранивши ще кількох.
- Ситуація на Херсонщині: росіяни вдарили з артилерії
- Окупанти вбили чоловіка на Сумщині
- Обстріли Дніпропетровщини: загарбники пошкодили будинки
Ситуація на Херсонщині: росіяни вдарили з артилерії
Близько 11:15 окупанти обстріляли Херсон із реактивної артилерії, повідомили в обласній прокуратурі.
Внаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Атакою загарбники поранили 66-річну жінку та трирічну дитину. Постраждалим надано медичну допомогу.
Крім того, через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові поранення отримав 59-річний чоловік. Йому медики також надали допомогу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Своєю чергою очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував про пʼятьох постраждалих в обласному центрі.
Дитину, яка отримала поранення, доставили до реанімації. Лікарі виявили у дівчинки мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини.
Можливо, дитину необхідно буде перевести до київського медзакладу, додав чиновник.
У прокуратурі зазначили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Окупанти вбили чоловіка на Сумщині
Також війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в м. Середина-Буда на Сумщині. За попередніми даними, окупанти відкривали вогонь із міномета, вказали в прокуратурі області.
Обстріл із застосуванням заборонених міжнародним правом методів ведення війни стався близько 18:30.
Унаслідок атаки на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.
Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріли Дніпропетровщини: загарбники пошкодили будинки
У Дніпропетровській області протягом дня під вогнем декілька разів був Нікопольський район, зазначив голова ОВА Сергій Лисак.
Росіяни з важкої артилерії били по Марганецькій і Червоногригорівській громадах, а також по Нікополю.
Ворог пошкодив три приватні будинки та господарську споруду. Обійшлося без постраждалих.