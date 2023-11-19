АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині

Сумщина, будинок, руйнування
Наслідки російських обстрілів Сумщини, 19 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

Війська РФ протягом дня 19 листопада обстріляли низку областей України, вбивши одну людину та поранивши ще кількох.

Ситуація на Херсонщині: росіяни вдарили з артилерії

Близько 11:15 окупанти обстріляли Херсон із реактивної артилерії, повідомили в обласній прокуратурі.

Внаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Атакою загарбники поранили 66-річну жінку та трирічну дитину. Постраждалим надано медичну допомогу.

Крім того, через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові поранення отримав 59-річний чоловік. Йому медики також надали допомогу.

Фото 2 — День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині
Пошкоджена будівля в Херсоні, 19 листопада 2023. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Своєю чергою очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував про пʼятьох постраждалих в обласному центрі.

Дитину, яка отримала поранення, доставили до реанімації. Лікарі виявили у дівчинки мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини.

Можливо, дитину необхідно буде перевести до київського медзакладу, додав чиновник. 

У прокуратурі зазначили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти вбили чоловіка на Сумщині

Також війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в м. Середина-Буда на Сумщині. За попередніми даними, окупанти відкривали вогонь із міномета, вказали в прокуратурі області.

Обстріл із застосуванням заборонених міжнародним правом методів ведення війни стався близько 18:30. 

Унаслідок атаки на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.

Фото 3 — День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині
Наслідки російських обстрілів Сумщини, 19 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура
Фото 4 — День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині
Наслідки російських обстрілів Сумщини, 19 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Дніпропетровщини: загарбники пошкодили будинки

У Дніпропетровській області протягом дня під вогнем декілька разів був Нікопольський район, зазначив голова ОВА Сергій Лисак.

Росіяни з важкої артилерії били по Марганецькій і Червоногригорівській громадах, а також по Нікополю. 

Ворог пошкодив три приватні будинки та господарську споруду. Обійшлося без постраждалих.

Фото 5 — День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині
Пошкодження через російські атаки на Дніпропетровщині, 19 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 6 — День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині
Пошкодження через російські атаки на Дніпропетровщині, 19 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 7 — День у регіонах: через російські обстріли є жертви на Сумщині та Херсонщині
Пошкодження через російські атаки на Дніпропетровщині, 19 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Автор:
Артем Ющенко