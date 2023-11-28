День у регіонах: війська РФ убили та поранили людей у кількох областях

Російські війська протягом дня 28 листопада обстріляли кілька областей України, внаслідок чого є жертви.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Окупанти атакували Нікополь із артилерії і дронів

Вранці стало відомо, що окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, ворог застосував артилерію.

Унаслідок атаки по пʼятиповерхівці загинув 63-річний місцевий житель. Крім того, двоє жінок отримали осколкові поранення, їх госпіталізували до лікарні.

За словами чиновника, за годину після цієї атаки загарбники скерували на місто дрони-камікадзе. У результаті 43-річний чоловік отримав поранення.

Руйнування через російські атаки Дніпропетровщини, 28 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Руйнування через російські атаки Дніпропетровщини, 28 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Руйнування через російські атаки Дніпропетровщини, 28 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Руйнування через російські атаки Дніпропетровщини, 28 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Руйнування через російські атаки Дніпропетровщини, 28 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram Руйнування через російські атаки Дніпропетровщини, 28 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Загалом протягом дня по Нікопольському району було здійснено з десяток атак. Окупанти пошкодили адмінбудівлю, комунальне та два промислові підприємства. Понівечено три багатоповерхівки і 13 приватних осель.

В одному з будинків через обстріл зайнялася квартира. Рятувальники ліквідували вогонь.

Крім того, побито сім вантажних та легкових автомобілів. Також під обстріли потрапили лінії електропередач і газопроводи.

Обстріли Донеччини: ворог поранив ще чотирьох людей

Війська РФ о 10:50 атакували Торецьк Донецької області, завдавши авіаудару по території підприємства, поінформували в прокуратурі регіону.

Під час обстрілу поранення отримали четверо працівниць, які перебували в одній з майстерень. Постраждалих віком 35, 43, 52 й 54 років доставили до лікарні.

Також вибухом було пошкоджено промислові будівлі.

Результати ворожого авіаудару по Торецьку, 28 листопада 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура

Ситуація на Сумщині: росіяни вбили дитину та двох дорослих

Близько 12:30 загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Сумської області. За попередніми даними, було застосовано реактивні системи залпового вогню, зазначили в обласній прокуратурі.

Наслідки російських обстрілів Сумщини, 28 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Сумщини, 28 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Сумщини, 28 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Сумщини, 28 листопада 2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

Унаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше пʼять приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок. А двоє чоловіків отримали поранення.

Крім того, у власному авто постраждали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.