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День у регіонах: війська РФ убили та поранили людей у кількох областях
Російські війська протягом дня 28 листопада обстріляли кілька областей України, внаслідок чого є жертви.
- Окупанти атакували Нікополь із артилерії і дронів
- Обстріли Донеччини: ворог поранив ще чотирьох людей
- Ситуація на Сумщині: росіяни вбили дитину та двох дорослих
Окупанти атакували Нікополь із артилерії і дронів
Вранці стало відомо, що окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, ворог застосував артилерію.
Унаслідок атаки по пʼятиповерхівці загинув 63-річний місцевий житель. Крім того, двоє жінок отримали осколкові поранення, їх госпіталізували до лікарні.
За словами чиновника, за годину після цієї атаки загарбники скерували на місто дрони-камікадзе. У результаті 43-річний чоловік отримав поранення.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Загалом протягом дня по Нікопольському району було здійснено з десяток атак. Окупанти пошкодили адмінбудівлю, комунальне та два промислові підприємства. Понівечено три багатоповерхівки і 13 приватних осель.
В одному з будинків через обстріл зайнялася квартира. Рятувальники ліквідували вогонь.
Крім того, побито сім вантажних та легкових автомобілів. Також під обстріли потрапили лінії електропередач і газопроводи.
Обстріли Донеччини: ворог поранив ще чотирьох людей
Війська РФ о 10:50 атакували Торецьк Донецької області, завдавши авіаудару по території підприємства, поінформували в прокуратурі регіону.
Під час обстрілу поранення отримали четверо працівниць, які перебували в одній з майстерень. Постраждалих віком 35, 43, 52 й 54 років доставили до лікарні.
Також вибухом було пошкоджено промислові будівлі.
Ситуація на Сумщині: росіяни вбили дитину та двох дорослих
Близько 12:30 загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Сумської області. За попередніми даними, було застосовано реактивні системи залпового вогню, зазначили в обласній прокуратурі.
Унаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше пʼять приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок. А двоє чоловіків отримали поранення.
Крім того, у власному авто постраждали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.