АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Деокупація Пʼятихаток. У ЗСУ показали, як відбувалося звільнення села (ВІДЕО)

Пʼятихатки, техніка
Процес звільнення Пʼятихаток. Фото: Головнокомандувач ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення села Пʼятихатки Запорізької області від окупантів. Відео відповідної роботи захисників було оприлюднено на Facebook-сторінці головнокомандувача.

Зазначається, що деокупацію проводили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

На кадрах видно, як українські військові бʼють по позиціях і колонах техніки російських окупантів.

Один із бійців 128-ї ОГШБр сказав на відео, що окупантів з села було вигнано 18 червня. Загарбники тікали, кидаючи техніку й боєприпаси.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про деокупацію села Пʼятихатки вранці 19 червня. Загалом протягом двох тижнів контрнаступальних дій українські військові звільнили вісім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Автор:
Артем Ющенко