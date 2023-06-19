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Деокупація Пʼятихаток. У ЗСУ показали, як відбувалося звільнення села (ВІДЕО)
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення села Пʼятихатки Запорізької області від окупантів. Відео відповідної роботи захисників було оприлюднено на Facebook-сторінці головнокомандувача.
Зазначається, що деокупацію проводили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
На кадрах видно, як українські військові бʼють по позиціях і колонах техніки російських окупантів.
Один із бійців 128-ї ОГШБр сказав на відео, що окупантів з села було вигнано 18 червня. Загарбники тікали, кидаючи техніку й боєприпаси.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про деокупацію села Пʼятихатки вранці 19 червня. Загалом протягом двох тижнів контрнаступальних дій українські військові звільнили вісім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.