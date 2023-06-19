Деокупація Пʼятихаток. У ЗСУ показали, як відбувалося звільнення села (ВІДЕО)

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення села Пʼятихатки Запорізької області від окупантів. Відео відповідної роботи захисників було оприлюднено на Facebook-сторінці головнокомандувача.

Зазначається, що деокупацію проводили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

На кадрах видно, як українські військові бʼють по позиціях і колонах техніки російських окупантів.

Один із бійців 128-ї ОГШБр сказав на відео, що окупантів з села було вигнано 18 червня. Загарбники тікали, кидаючи техніку й боєприпаси.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про деокупацію села Пʼятихатки вранці 19 червня. Загалом протягом двох тижнів контрнаступальних дій українські військові звільнили вісім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.