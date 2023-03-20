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Депутат від "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП
Народний депутат від партії "Слуга Народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Гевко став учасником ДТП, внаслідок якого загинула одна людина.
Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Гевко, дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією, трапилася 19 березня.
"Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", – заявив нардеп.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Депутат зазначив, що співпрацює зі слідством, пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, та готовий допомагати родичам загиблого.
Він запевнив, що і надалі братиме участь у слідчих діях.
"Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді", – додав нардеп.
З посиланням на власні джерела, видання "Українська правда" повідомляє, що смертельна ДТП трапилася на Львівщині.
Зазначимо, що Гевко у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії "Слуга народу".
Нагадаємо, у серпні 2021 року нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП і, як заявляло слідство, намагався дати хабар патрульним, щоб залишити місце події.
Трухін пішов на угоду зі слідством і на суді визнав свою провину, а 23 лютого Верховна рада позбавила його мандату.