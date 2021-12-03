Директор закрытого после "голодной тусы" львовского Дома ученых пришел в мэрию и умер

Директор львовского Дома ученых Роман Славитич умер утром 3 декабря, придя в здание Львовского горсовета. Об этом говорится в сообщении мэрии.

По словам сотрудницы горсовета, ставшей очевидицей происшествия, когда мужчина зашел в кабинет, она заметила, что у него нездоровый вид, и предложила стакан воды.

Славитич сел за стол и потерял сознание. Работники вызвали "скорую" и приступили к сердечно-легочной реанимации с применением автоматического внешнего дефибриллятора.

По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимационные мероприятия. В течение часа они боролись за жизнь 75-летнего директора Дома ученых, но спасти его не удалось.

В свою очередь первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко на своей странице в Facebook сообщил, что Славитич накануне попросился на прием именно к нему.

"Случилось беда. Вчера вечером директор Дома ученых позвонил мне и попросил о встрече. Мы договорились встретиться сегодня в 8 утра. Господин Роман пришел чуть раньше, сел за стол. Моя коллега заметила, что он не очень хорошо выглядит, и предложила стакан воды. Но он сразу потерял сознание. Работники вызвали "скорую" и начали оказывать первую помощь", — рассказал он.

По словам чиновника, когда он пришел на работу и увидел такую картину, также стал помогать коллеге, пока не приехала "скорая".

"Мне сейчас немного сложно говорить об этом. Прошу понять состояние и дать время. Искренние соболезнования всем родным и близким пана Романа. Светлая память!" — написал Москаленко.

Напомним, что 27 ноября, когда отмечался День памяти жертв голодоморов, в помещении Дома ученых проходила вечеринка по случаю дня рождения Instagram-блогера Александра Залиско, куда съехались другие популярные блогеры. Ведущим мероприятия был известный шоумен Владимир Остапчук, опубликовавший, в частности, фото с вечеринки с подписью "блогерская голодная туса".

Проведение вечеринки вызвало резкое осуждение многих интернет-пользователей, а ряд украинских компаний отказались от дальнейшего сотрудничества с Залиско и его гостями.

Москаленко же после поднявшегося скандала объявил, что власти Львова решили приостановить работу Дома ученых из-за "нарушения карантинных требований".