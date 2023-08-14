Дитина та літня жінка постраждали внаслідок обстрілу Харківської області

Окупаційні війська Російської Федерації 14 серпня відкрили вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Під час обстрілу села Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень дістали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Їх госпіталізували та надали необхідну допомогу лікарів.

Крім того, внаслідок обстрілу кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. Бригада медиків не постраждала.

Загалом протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Так, у селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

До цього, зранку 12 серпня ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка.