Дивилася на ППО. Кличко повідомив деталі загибелі жінки під час атаки безпілотників на Київ

Внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ одна людина загинула, ще 11 постраждали. Жінка, яка загинула, виходила на балкон подивитися, як збивають безпілотники. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, шестеро постраждалих отримали медичну допомогу амбулаторно, а пʼятьох госпіталізували. Наразі в лікарнях Києва перебувають троє осіб.

Уламки російського дрону влучили, зокрема, на 24-поверховий будинок – одна людина загинула, четверо отримали травми. З будинку евакуювали 20 жителів.

Фахівці розбирають аварійні елементи будинку й вивозять із двору пошкоджені автівки жителів.

Як зазначив Кличко, ймовірність повітряних атак дуже висока, тому не варто нехтувати власною безпекою й ігнорувати сигнали тривоги.

"І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", – висловився він.

Нагадаємо, вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони-камікадзе Shahed-136/131 були запущені з кількох напрямків. Загалом зафіксовано пуски 31 апарата. Українські захисники збили 29 дронів.

Як повідомляли в Київській міській військовій адміністрації, понад 20 безпілотників окупантів було знищено в повітряному просторі столиці. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах Києва.