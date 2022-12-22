Дмитро Рогозін та так званий "глава уряду ДНР" отримали поранення під час обстрілу ресторану в Донецьку

Колишнього генерального директора державної корпорації "Роскосмос" Дмитра Рогозіна та так званого "главу уряду ДНР" Віталія Хоценко було поранено нібито під час обстрілу Донецька.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ

Зазначається, що Рогозіна поранено під час обстрілу ресторану "Шеш-Беш" у Донецьку, де той відзначав свій день народження.

За даними ЗМІ, колишній глава "Роскосмосу" отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.

Як повідомляють пропагандисти, загрози життю Рогозіна немає.

Поранення дістали також особи, які разом з Рогозіним святкували його день народження.

Відомо, що поранено так званого "главу уряду ДНР" Віталія Хоценка, а його охоронця і ще одну людину вбито.

Пропагандисти пишуть, що "удар по ресторану в Донецьку носив явно цілеспрямований характер".

Зазначимо, 15 липня Рогозіна звільнили з посади голови "Роскосмосу", яку він обіймав останні чотири роки.