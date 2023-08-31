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Дніпровському патрульному, що застрелив чоловіка під час бійки після зупинки авто, обрали запобіжний захід
Кіровський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб патрульному поліцейському Єгору Звонкову, який смертельно поранив людину під час конфлікту після зупинки автомобіля у Дніпрі 29 серпня.
Як передає "Суспільне", сам правоохоронець до зали суду не прибув за станом здоров'я, але брав участь у засіданні в онлайн-режимі. Прокуратура ж вимагала обрати запобіжний захід затриманому у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.
За словами адвокатки поліцейського Юлії Сегеди, у її підзахисного зафіксована черепномозкова травма і забій тканин, тому йому потрібне стаціонарне лікування. Сам затриманий заявив у суді, що своєї провини не визнає.
За словами Звонкова, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя. Натомість захисниця підозрюваного зазначила, що загиблий зрештою чоловік, поваливши її підзахисного під час бійки, "одразу побіг добивати" його колегу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Він побіг добивати співробітника поліції. І він дійсно наніс їй удари. Ми бачимо, що в неї капає кров. То що зробив підозрюваний? Він рятував життя своєї напарниці", - заявила Сегеда.
Що сталося у Дніпрі між патрульними та пасажирами авто
Як раніше повідомлялося, 29 серпня екіпаж патрульних, помітивши на розі проспектів Нігояна та Мазепи у Дніпрі автомобіль автомобіль Jaguar, що здійснив лівий поворот з крайнього правого ряду, почав переслідувати його. Однак після зупинки на розі Мазепи та вулиці Авіаційної між правоохоронцями та особами в машині - чоловіком на ім'я Джумбері Сілогава, його супутницею та його двоє дітей від попереднього шлюбу - стався конфлікт.
Поліція заявляла, що водієм машини був саме Сілогава, який до того ж був напідпитку, однак з опублікованих, зокрема ними ж, відео видно, що в момент зупинки за кермом була його супутниця, яку після словесної суперечки з обома ними патрульні спробували силою витягти з авто й затримати. Чоловіку ж наказали відійти від авто, але той вчинив інакше.
Намагаючись відтягти правоохоронців від супутниці, він вчинив із ними бійку. Зокрема, застосувавши до одного з інспекторів прийом боротьби, він зміг відкинути його від себе, однак той, піднявшись, без попередження та попереджувальних пострілів тричі прицільно вистрілив у Сілогаву на ураження, від чого той помер на місці.
Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує проти правоохоронця справу за частиною 1 статті 115 (вбивство) та частиною 3 статті 365 (перевищення службових повноважень правоохоронцем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.
В свою чергу, слідчі Головного управління поліції в Дніпропетровській області відкрили провадження за статтею 348 Кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
Загиблого ж поховали 31 серпня у селищі Петриківка Дніпропетровської області, де той народився та проживав, передає "Суспільне". Відомо, що він їхав на море в Миколаївську область, аби, зокрема, відзначити день народження: 1 вересня йому мало виповнитися 39 років. Знайомі загиблого зазначають, що той був спортсменом, призером всеукраїнських змагань з конкуру, а також займався бізнесом.