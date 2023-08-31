Дніпровському патрульному, що застрелив чоловіка під час бійки після зупинки авто, обрали запобіжний захід

Кіровський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб патрульному поліцейському Єгору Звонкову, який смертельно поранив людину під час конфлікту після зупинки автомобіля у Дніпрі 29 серпня.

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Як передає "Суспільне", сам правоохоронець до зали суду не прибув за станом здоров'я, але брав участь у засіданні в онлайн-режимі. Прокуратура ж вимагала обрати запобіжний захід затриманому у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.

За словами адвокатки поліцейського Юлії Сегеди, у її підзахисного зафіксована черепномозкова травма і забій тканин, тому йому потрібне стаціонарне лікування. Сам затриманий заявив у суді, що своєї провини не визнає.

За словами Звонкова, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя. Натомість захисниця підозрюваного зазначила, що загиблий зрештою чоловік, поваливши її підзахисного під час бійки, "одразу побіг добивати" його колегу.

"Він побіг добивати співробітника поліції. І він дійсно наніс їй удари. Ми бачимо, що в неї капає кров. То що зробив підозрюваний? Він рятував життя своєї напарниці", - заявила Сегеда.

Що сталося у Дніпрі між патрульними та пасажирами авто

Як раніше повідомлялося, 29 серпня екіпаж патрульних, помітивши на розі проспектів Нігояна та Мазепи у Дніпрі автомобіль автомобіль Jaguar, що здійснив лівий поворот з крайнього правого ряду, почав переслідувати його. Однак після зупинки на розі Мазепи та вулиці Авіаційної між правоохоронцями та особами в машині - чоловіком на ім'я Джумбері Сілогава, його супутницею та його двоє дітей від попереднього шлюбу - стався конфлікт.

Поліція заявляла, що водієм машини був саме Сілогава, який до того ж був напідпитку, однак з опублікованих, зокрема ними ж, відео видно, що в момент зупинки за кермом була його супутниця, яку після словесної суперечки з обома ними патрульні спробували силою витягти з авто й затримати. Чоловіку ж наказали відійти від авто, але той вчинив інакше.

Намагаючись відтягти правоохоронців від супутниці, він вчинив із ними бійку. Зокрема, застосувавши до одного з інспекторів прийом боротьби, він зміг відкинути його від себе, однак той, піднявшись, без попередження та попереджувальних пострілів тричі прицільно вистрілив у Сілогаву на ураження, від чого той помер на місці.

Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує проти правоохоронця справу за частиною 1 статті 115 (вбивство) та частиною 3 статті 365 (перевищення службових повноважень правоохоронцем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

В свою чергу, слідчі Головного управління поліції в Дніпропетровській області відкрили провадження за статтею 348 Кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Загиблого ж поховали 31 серпня у селищі Петриківка Дніпропетровської області, де той народився та проживав, передає "Суспільне". Відомо, що він їхав на море в Миколаївську область, аби, зокрема, відзначити день народження: 1 вересня йому мало виповнитися 39 років. Знайомі загиблого зазначають, що той був спортсменом, призером всеукраїнських змагань з конкуру, а також займався бізнесом.