Доба на Донеччині. Через російську агресію загинула людина, ще 4 отримали поранення

На Донеччині російські окупанти протягом доби 9 жовтня вбили одного жителя регіону. Ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Також він поінформував про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 29 вересня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар. Обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку в Мар'їнській громаді одна людина загинула у Костянтинівці, двох поранено в Єлизаветівці. Очеретине окупанти обстріляли "Ураганами", зруйнувавши будинок. Авдіївка зазнала артобстрілу та авіаударів – там поранені двоє людей.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено пʼять будинків: три – в Диліївці, по одному – в Торецьку й Дачному. Також у Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено два будинки у Сіверську, також під обстріли потрапили Торське й Зарічне Лиманської громади.

Як повідомляла пресслужба Донецької обласної прокуратури, 9 жовтня в Костянтинівці внаслідок російського обстрілу загинув 52-річний місцевий житель. В Авдіївці осколкових поранень зазнали двоє людей віком 46 та 55 років, а в Єлизаветівці було поранено 19-річну дівчину та чоловіка віком 33 років.

Правоохоронці здійснюють досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Ситуація в Донецькій області: 10 жовтня 2023

Сьогодні вранці, 10 жовтня, російські війська завдали масованих ударів по Авдіївці, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш "Суспільному Донбас".

Він зазначив, що з 06:00 ворог здійснює обстріли з танків, ствольної артилерії та "Градів". На північ від міста тривають важкі бої.

Своєю чергою керівник Очеретинської селищної військової адміністрації Микола Коваленко розповів, що вранці загарбники обстріляли Очеретине з реактивних систем залпового вогню "Ураган" та артилерії. Снаряди влучили в будівлю залізничного вокзалу, там спалахнула пожежа. Обійшлося без загиблих та поранених.