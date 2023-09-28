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Доба на Донеччині. Одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення

Донеччина, обстріл, руйнування
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram

Російські окупанти протягом доби 27 вересня вбили одного жителя Донеччини, ще пʼятеро людей у регіоні отримали поранення. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Також він поінформував про ситуацію в області станом на ранок 28 вересня. 

Зазначається, що на Волноваському напрямку під обстрілами опинилися Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Донецькому напрямку росіяни сім разів обстріляли Курахівську громаду: від атак потерпають Курахове, Гостре і Степанівка.

На Горлівському напрямку в Торецьку поранено 4 людини, пошкоджено вісім будинків. Ще один будинок пошкоджено у Нью-Йорку. У Калинівці Часовоярської громади загинула одна людина, пошкоджено три будинки. У Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 27 приватних будинків, дві лінії електропередач і газопровід.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Торському Лиманської громади. У Званівці пошкоджено чотири будинки і фермерське господарство, у Сіверську – два будинки і нежитлову споруду.

Як повідомляла пресслужба Офісу генпрокурора, під час обстрілів Костянтинівки, Торецька та Калинівки Часовоярської громади  окупанти використовували керовану й фугасну авіабомби, а також танки.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Автор:
Артем Ющенко