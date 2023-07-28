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Доба на Донеччині. Росіяни вбили цивільну людину, ще трьох поранили
На Донеччині протягом 27 липня внаслідок російської агресії загинула одна людина, троє отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 28 липня.
Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни 31 раз обстріляли з артилерії Вугледар. Також під вогнем перебувала Пречистівка.
На Донецькому напрямку одна людина загинула і двох поранено в Авдіївці. Крім того, зафіксовано обстріли Красногорівки Мар'їнської громади та Курахового.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Горлівському напрямку війська РФ скинули дві авіабомби на Нью-Йорк, пошкодивши девʼять будинків і адмінбудівлю. У Часовоярській громаді ворог пошкодив два будинки.
На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено два будинки, зруйновано фельдшерський пункт у Переїзному. Відомо й про пошкодження восьми будинків у Ямполі Лиманської громади.
Нагадаємо, добою раніше на Донеччині також загинула одна людина. Тоді ще девʼятеро осіб були поранені.