Доба на Донеччині. Жертвами російської агресії стали ще двоє людей

На Донеччині протягом 31 серпня внаслідок російської агресії загинула людина в Мирному, а в Зарічному одна особа отримала поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 1 вересня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Великій Новосілці, обстріляли Вугледар і Новоукраїнку. Обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку в Новоолександрівці Гродівської громади пошкоджено будинок, в Мемрику Новогродівської громади – культову споруду. Протягом ночі окупанти обстріляли околиці Курахового. Зранку під вогнем танків та артилерії перебували пʼять вулиць Авдіївки. Також зафіксовано обстріли Красногорівки та околиць Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку під обстріл потрапила Довга Балка Іллінівської громади. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено два будинки, ще стільки ж – у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку поранено людину в Зарічному Лиманської громади. В Переїзному Званівської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще чотири. У Сіверську пошкоджено будинок.

Як повідомила пресслужба Нацполіції Донеччини, Мирне Слов’янської громади росіяни атакували чотирма ракетами С-300, а Зарічне – з "Градів".

Загалом протягом доби ворог завдав 24 удари по цивільному населенню області й пошкодив 31 цивільний об’єкт.