Доба на Херсонщині. Війська РФ убили шістьох людей у регіоні

На Херсонщині через російську агресію протягом 25 вересня загинули шестеро людей, ще 10 отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти здійснили 93 обстріли, випустивши 491 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, авіації та безпілотників.

Ворог поцілив у:

житлові квартали населених пунктів області;

територію й будівлі навчальних закладів та ЖЕКу в Бериславському районі;

адмінбудівлю у Херсонському районі;

територію й будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеки, підприємства харчової промисловості та ринку в Херсоні.

Херсонська область: обстріли 26 вересня 2023

Як зазначив Прокудін, сьогодні, 26 вересня, о 05:00 росіяни вдарили з авіації по Ольгівці.

А близько 07:00 ранку армія РФ обстріляла Киселівку та Херсон.

Унаслідок цього є постраждалі.

Своєю чергою керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що війська РФ вранці обстріляли Корабельний район Херсона. Двоє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу.