Доба в регіонах. Російські атаки призвели до жертв у кількох областях

Війська РФ протягом доби 12 січня та в ніч на 13 січня атакували кілька регіонів України. Внаслідок обстрілів зафіксовано жертви на Донеччині, Сумщині та Херсонщині.

Ситуація на Херсонщині: двоє людей загинули

Херсонську область протягом доби окупанти обстрілювали 71 раз, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 424 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, безпілотників та авіації. По Херсону було випущено 32 снаряди.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області та територію навчального закладу.

Через російську агресію двоє людей загинули, а одна отримала поранення.

Відомо, що постраждала 71-річна жінка в Бериславі, який потрапив під обстріл близько 23-ї години 12 січня. Медики надали потерпілій необхідну допомогу.

Пошкодження в Бериславі. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Пошкодження в Бериславі. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Пошкодження в Бериславі. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Пошкодження в Бериславі. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Пошкодження в Бериславі. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Пошкодження в Бериславі. Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Обстріли Донеччини: окупанти вбили людину в Авдіївці

На Донеччині зафіксували 21 обстріл за добу, поінформував керівник ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що в Покровському районі в Авдіївці росіяни вбили одну людину. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці. В Очеретинській громаді обстріляні Бердичі. У Курахівській громаді тричі під вогонь потрапила промзона.

У Краматорському районі росіяни вночі випустили дві ракети по Костянтинівці, також у громаді під обстріли потрапили Предтечине, Миколаївка, Маркове і Ступочки. В Іллінівській громаді ракетою С-300 пошкоджено складське приміщення в Іллінівці, з "Градів" ворог атакував Довгу Балку, чим пошкодив три об'єкти. Лиманська громада зазнала обстрілів вісім разів.

Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Вадим Філашкін / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Вадим Філашкін / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

У Бахмутському районі в Торецькій громаді пошкоджено вісім будинків і дитсадок у Нью-Йорку, ще один будинок – у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені дві багатоповерхівки, два приватні будинки і дві промислові будівлі. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці.

Тривога 13 січня: росіяни запускали ракети

У ніч на 13 січня війська РФ завдали чергового ракетного удару по Україні. Про вибухи повідомляли в Дніпрі, Чернігові та інших містах.

Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, ворог застосовував крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники.

Загалом зафіксувано 40 засобів повітряного нападу:

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ;

три ударні безпілотники Shahed-136/131 із Курської області;

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, РФ);

шість крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області;

дві керовані авіаційні ракети Х-31П із двох літаків Су-35 (район пусків – окупована частина Херсонщини);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область).

Українські військові збили сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, а також одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Повітряні сили звернули увагу, що понад 20 засобів повітряного нападу, які не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, російські ракети стають дедалі гіршими і летять незрозуміло куди.

Через російську атаку було поранено 47-річну жінку в Шостці на Сумщині, повідомили в обласній прокуратурі.

Наслідки ракетного удару по Сумщині, 13 січня 2024. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки ракетного удару по Сумщині, 13 січня 2024. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки ракетного удару по Сумщині, 13 січня 2024. Фото: Сумська обласна прокуратура

За попередніми даними, росіяни обстріляли місто надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).