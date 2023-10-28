Доба в регіонах. Окупанти поранили людей на Херсонщині й Харківщині

Російські окупанти протягом доби 27 жовтня обстріляли низку регіонів України. Жертви є в Херсонській і Харківській областях, йдеться в зведеннях обласних військових адміністрацій та їхніх очільників.

Ситуація на Херсонщині. Росіяни здійснили 90 обстрілів за добу

По Херсонській області ворог здійснив 90 обстрілів, один із яких – ракетний, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Війська РФ випустили по регіону 516 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По Херсону було випущено 20 снарядів.

По населених пунктах зафіксовано 15 прильотів керованих авіаційних бомб. Влучання були в Бериславському районі.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у адмінбудівлі та магазини в Херсоні.

Через російську агресію за добу 11 людей дістали поранення.

Також Прокудін уточнив, що в результаті ракетного удару по середмістю Херсона, який окупанти здійснили ввечері 27 жовтня, пошкоджено понад двадцять цивільних об'єктів.

Ідеться про п'ятнадцять приватних будинків, три багатоповерхівки, чотири магазини, адміністративне та банківське приміщення.

Поранення отримали семеро людей: двоє – середнього ступеня тяжкості, усі інші – легкого.

Вранці окупанти знову вдарили по Херсону. О 05:00 під вогнем опинився Корабельний район, внаслідок чого 80-річна жінка отримала поранення. Медики надали її допомогу на місці.

Обстріли Харківщини. Ворог атакував чотири райони

У Харківській області за добу 27 жовтня війська РФ із артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського, та Ізюмського районів, поінформував керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено два приватні житлові будинки та сільський клуб. Зазнала поранення жінка віком 67 років, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У сел Курилівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Крім того, під вогнем окупантів перебували м. Вовчанськ Чугуївського району, смт Козача Лопань Харківського району, смт Борова Ізюмського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.

Тривога 28 жовтня 2023. Війська РФ запускали "Іскандери"

Що стосується ночі на 28 жовтня, то Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запускали чотири крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" по Дніпропетровщині.

Пуски здійснювалися з району Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Українські військові збили три крилаті ракети, четверта теж не досягла своєї цілі.