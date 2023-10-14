Доба в регіонах. У Донецькій та інших областях зафіксували десятки жертв війни (ФОТО)

Російські окупанти протягом доби 13 жовтня обстріляли низку населених пунктів прифронтових регіонів України, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Запорізька область

У Запорізькій області зафіксували 150 ударів по 22 населених пунктах, поінформував очільник ОВА Юрій Малашко.

Війська РФ здійснили 137 артобстрілів по території Новояковлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Плавнів, Лобкового, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог завдав авіаційного удару по Новоданилівці, здійснив пʼять атак із безпілотників по Червоному, Оріхову та Новоандріївці, а також сім обстрілів Новояковлівки, Роботиного й Малої Токмачки з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок артобстрілу Гуляйполя поранення отримала 62 річна жінка.

За добу надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Херсонська область

На Херсонщині було здійснено 117 обстрілів. Окупанти випустили 574 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, протитанкових ракетних комплексів, авіації та безпілотників. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в:

житлові квартали населених пунктів області;

будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди в Херсонському районі;

бібліотеку та підприємство в Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення.

Сьогодні вранці, 14 жовтня, окупанти вкрили вогнем Берислав, влучивши по приватному будинку, зазначив Прокудін.

Під завалами опинилася 60-річна жінка, яка отримала травми, несумісні з життям.

Наслідки авіаудару по Бериславському району, 14 жовтня 2023. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що за попередніми даними, війська РФ застосували керовані авіабомби. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Харківська область

Що стосується Харківщини, то там протягом доби 13 жовтня росіяни обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка та Піщане Куп'янського району.

З артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні:

Вовчанськ, Тернова, Гатище та Плетенівка Чугуївського району;

Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ Куп'янського району;

Борова Ізюмського району.

Ворог пошкодив житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Пожежа унаслідок обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Біля с. Явірське Ізюмського району в полі на протитанковій міні підірвався бензовоз. Унаслідок цього 61-річний водій загинув на місці.

Вранці 14 жовтня ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий, пошкодивши пʼятиповерховий житловий будинок, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Донецька область

На Донеччині 21 людина поранена внаслідок російського удару "Іскандерами" по Покровську 13 жовтня, вказав в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз. У місті пошкоджено дві адмінбудівлі і дві житлові багатоповерхівки.

Зазначимо, що станом на 20:00 13 жовтня Офіс генпрокурора повідомляв про одну загиблу людину та 24 поранених.

За даними ОВА, протягом доби у Покровській громаді також постраждало Даченське – там пошкоджено фермерське господарство.

Наслідки російської агресії на Донеччині. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російської агресії на Донеччині. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російської агресії на Донеччині. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російської агресії на Донеччині. Фото: Ігор Мороз / Telegram

На Волноваському напрямку ворог обстріляв Вугледар і Богоявленку, обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала ракетних ударів, обстрілів з танків і артилерії, одна людина поранена. У Курахівській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Новоселівці Першій Очеретинської громади окупанти пошкодили сім будинків.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено сім будинків: шість – у Нью-Йорку, один – у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку і промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку під вогнем перебували Сіверськ, а також Торське й Зарічне Лиманської громади.