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Долітався: у РФ літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі (ФОТО)

У Росії пасажирський літак, який прямував у напрямку Сочі - Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області. Фото: росЗМІ
У Росії пасажирський літак, який прямував у напрямку Сочі - Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області. Фото: росЗМІ

Росія продовжує наражати своє населення на небезпеку та експлуатувати без належного технічного обслуговування іноземні літаки. 12 вересня Airbus авіакомпанії "Уральські авіалінії", недолетів із Сочі в Омськ та здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російської служби з надзвичайних ситуацій по Новосибірській області, на борту літака було 170 осіб, включаючи 23 дітей.

Фото 2 — Долітався: у РФ літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі (ФОТО)

"Всі з них евакуювалися. Ніхто не постраждав. Руйнувань повітряного судна, будівель та споруд на землі немає", - додали у відомстві.

За даними Flightradar, літак змінив курс, виставив код відповідача 7700 (основний сигнал тривоги), а потім полетів у бік Новосибірська.

Фото 3 — Долітався: у РФ літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі (ФОТО)

У пресслужбі аеропорту Новосибірська підтвердили, що літак летів на запасний аеродром.

Виконувач обов'язків губернатора Омської області Віталій Хоценко повідомив, що попередньою причиною аварійної посадки стала проблема із гідравлікою. Могли повністю відмовити шасі, і, доки цього не трапилося, літак вирішили садити в поле - прямо на ґрунт.

Фото 4 — Долітався: у РФ літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі (ФОТО)

Як зазначив губернатор Омської області Віталій Хоценко, на місці працюють рятувальники. Він також підтвердив, що постраждалих немає, а загоряння у літальному апараті не відбувалося.

Автор:
Світлана Манько