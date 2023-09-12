Долітався: у РФ літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі (ФОТО)

Росія продовжує наражати своє населення на небезпеку та експлуатувати без належного технічного обслуговування іноземні літаки. 12 вересня Airbus авіакомпанії "Уральські авіалінії", недолетів із Сочі в Омськ та здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російської служби з надзвичайних ситуацій по Новосибірській області, на борту літака було 170 осіб, включаючи 23 дітей.

"Всі з них евакуювалися. Ніхто не постраждав. Руйнувань повітряного судна, будівель та споруд на землі немає", - додали у відомстві.

За даними Flightradar, літак змінив курс, виставив код відповідача 7700 (основний сигнал тривоги), а потім полетів у бік Новосибірська.

У пресслужбі аеропорту Новосибірська підтвердили, що літак летів на запасний аеродром.

Виконувач обов'язків губернатора Омської області Віталій Хоценко повідомив, що попередньою причиною аварійної посадки стала проблема із гідравлікою. Могли повністю відмовити шасі, і, доки цього не трапилося, літак вирішили садити в поле - прямо на ґрунт.

Як зазначив губернатор Омської області Віталій Хоценко, на місці працюють рятувальники. Він також підтвердив, що постраждалих немає, а загоряння у літальному апараті не відбувалося.