Дрони вивели з ладу російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59

1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.

У ГУР МО нагадують, що ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Міноборони країни-агресора завантажило завод держзамовленнями до 2025 року, а обсяг його продукції за кілька років зросте вчетверо.

Зауважимо, губернатор Смоленської області Васілій Анохін підтвердив атаку дронів, заявивши, що п'ять БПЛА вдалося збити.

Про наслідки атаки у російських відомствах не повідомили. Також росіяни не надали інформації щодо постраждалих внаслідок атаки.

Нагадаємо, уранці 24 вересня український безпілотник вдарив у будівлю ФСБ, розташовану в центрі міста Курськ в Росії, Пізніше сталася ще одна атака, безпілотник влетів у нафтопереробний завод у місті.