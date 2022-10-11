Дрони-камікадзе атакували Ладиженську ТЕС у Вінницькій області

Зранку 11 жовтня 2 дрони "Shahed-136" іранського виробництва атакували Ладиженську ТЕС у Вінницькій області.

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Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Здійснена атака на Ладижиську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136"", - зазначив Борзов

За його словами на місці події працюють усі служби.

"Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги", - закликав очільник області.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія випустила по Україні мінімум 83 ракети, 43 – збила ППО.

Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136. Було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С".

Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.