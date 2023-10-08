Другий фронт: Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на обстріли з боку "Хезболли"

Бойовики ліванської військово-політичної організації "Хезболла" обстріляли ізраїльські позиції на кордоні зі спірними Голанськими висотами та підтримали ХАМАС у його війні проти Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що проіранське радикальне ісламське угруповання "Хезболла" обстріляла позиції Ізраїлю на кордоні зі спірними Голанськими висотами.

Бойовики випустили велику кількість ракет і гранат і вразили ізраїльські позиції в спірній зоні. Бойовики "Хезболли" заявили, що їх напад демонструє солідарність з ХАМАСом.

"З солідарності з силами палестинського опору група кількох наших бійців сьогодні вранці атакувала три позиції армії сіоністів біля окупованих ліванських ферм Шеба", - йдеться в заяві бойовиків.

Протягом доби, під час боїв між ХАМАС та Ізраїлем, "Хезболла" заявляла, що не вступає конфлікт.

Угруповування "Хезболла" в Лівані привітало ХАМАС з його "героїчною, широкомасштабною" і "переможною" операцією проти Ізраїлю. "Хезболлу", яка підтримує добрі стосунки з ХАМАСом, підтримує Іран.

Після атак ХАМАС в Ізраїлі виникли побоювання, що "Хезболла" може атакувати країну з півночі.

Армія Ізраїлю заявила, що завдала ударів по Лівану у відповідь.

"Артилерія ЦАХАЛу завдає ударів по району в Лівані, звідки велася стрілянина. Армія оборони Ізраїлю вжила підготовчих заходів і продовжить діяти в усіх регіонах і в будь-який час, щоб гарантувати безпеку цивільних в Ізраїлі", – зазначили в ЦАХАЛ.

"Перестрілка на ліванському кордоні викликає побоювання, що бойові дії на півдні можуть перекинутися на другий фронт", - пише Times of Israel.

Наразі громадян північних територій Ізраїлю закликають триматися ближче до бомбосховищ.

Атака ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тисячі ракет.

Крім масованих ракетних обстрілів ізраїльської території, бойовики ХАМАСу прорвали бар'єр між нею і сектором Газа, захопили КПП "Ерец", вбивши тамтешніх військових і вдерлися до низки населених пунктів південної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, вони, зокрема, розстрілювали мирних жителів на вулицях, вривалися в житлові будинки і викрадали заручників. Серед захоплених є й ізраїльські військові.

Втім, вже за кілька годин ізраїльська авіація почала завдавати ударів по місту Газа, знищивши, зокрема, дві висотні будівлі, де розміщувалися, як повідомляється, структури ХАМАСу. У відповідь із сектора Газа ввечері суботи відбувся новий масований ракетний обстріл найбільш густонаселеної центральної частини Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, ракетних ударів зазнали міста Тель-Авів, Бат-Ям і Рішон-ле-Ціон.

Наразі премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази операції та знищення більшої частини сил противника на території Ізраїлю. Також ухвалено рішення припинити подачу електроенергії, палива та товарів до сектору Газа.