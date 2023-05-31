Друзі залишили. Князєв назвав свою версію походження грошей, знайдених у нього

Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що виявлені в нього гроші належать його друзям. Про це він сказав на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, передає "Укрінформ".

За його словами, кошти, які виявили правоохоронці під час обшуків у його кабінеті та вдома, друзі залишили йому на зберігання.

"Це гроші моїх друзів, сім'ї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти. Це підтверджується відповідними доказами. У мене немає телефона мобільного, з якого я міг зв'язатися із цією родиною, але якраз адвокати налагодили зв’язок, і я очікую, що ця родина буде подавати відповідні процесуальні звернення", – висловився Князєв.

Він хоче, щоб йому помʼякшили запобіжний захід. Ексголова Верховного Суду вважає, що розмір призначеної йому застави у 107,36 млн грн завеликий.

"Це ж велика різниця між 300 прожитковими мінімумами і тією заставою, яку призначив слідчий суддя", – додав він.

Нагадаємо, що 15 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття у Верховному Суді масштабної корупційної схеми та затриманні Князєва за підозрою в отримання 2,7 млн доларів хабаря.

За даними слідства, "винагорода" пов’язана з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".

Судді Верховного Суду одноголосно проголосували за дострокове припинення повноважень Князєва. 18 травня його заарештували з можливістю вийти під заставу в 107 млн гривень.

Пізніше правоохоронці повідомляли про вилучення ще майже пів мільйона доларів США у справі Князєва. В НАБУ зазначали, що ці кошти сховали учасники злочину.